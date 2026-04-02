CHP'li Kaya: "Bizim terazimiz şaşmaz; mağdurun yanında, failin karşısındayız!"

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 31 Mart yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümünde, bir yıldır tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için Adana’daydı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen iradeye saygı buluşmasında konuşan Kaya, “Halkın gönlünde taht kuranları, sandıkta yenemeyenler; yargıyı araç olarak kullanıyorlar.” dedi.

Konuşmasında Oya Tekin’in kadın mücadelesinden gelen emeğine ve Seyhan halkının iradesine vurgu yapan Kaya, tutukluluk sürecini bir "irade gaspı" olarak nitelendirdi. Kaya, "İçeride sadece Oya Başkan yok, evlatlarından koparılan anneler, haksızlığa uğrayan bir halk iradesi var. Bu bir vicdan meselesidir. Bu zulme hukuk diyemezsiniz" dedi.

Gündemdeki konulara da değinen Asu Kaya, CHP’nin siyasi etik konusundaki tavizsiz duruşunu hatırlattı. Uşak Belediyesi örneği üzerinden partinin derhal disiplin mekanizmalarını işlettiğini belirten Kaya, iktidarın kendi içindeki skandallar karşısındaki sessizliğini eleştirdi: "Kendi yandaşlarınızda skandallar çıkınca susuyorsunuz, konu CHP olunca bağırıyorsunuz. Bizim için mağdurun partisi ya da kimliği olmaz; biz her türlü şiddetin ve haksızlığın karşısındayız!"

Kadın cinayetlerinden çocuk istismarına kadar birçok başlıkta iktidarı eleştiren Kaya, kadınların yaşam hakkı için verilen mücadelenin süreceğini belirterek, “Biz siyaseti insan onurunun önüne koymayız. Fail kim olursa olsun karşısında, mağdurun yanında dururuz” diye konuştu.

Açıklamada ayrıca Giresun’da şüpheli bir kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana’ya da değinen Kaya, kadın ve çocuk hakları mücadelesinin partiler üstü bir haysiyet mücadelesi olduğunu belirtti. Kaya, "Kim olursa olsun, hangi koltukta oturursa otursun, o karanlığı aydınlatacağız. Tuana’nın davasının sonuna kadar takipçisiyiz" sözleriyle adaletin herkes için eşit işlemesi gerektiğini hatırlattı.

Kaya konuşmasını, “Bizi yargıyla susturamazsınız, baskıyla yıldıramazsınız! Oya Tekin ve tüm tutuklu yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar susmayacağız!” sözleriyle tamamladı