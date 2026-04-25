CHP'li Kaya: "Çocukları yetişkinlerden daha fazla yoksullaştıran mekanizmalar nelerdir?"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Ülke genelindeki yoksulluk riski yüzde 27,9 iken, çocukların yoksulluk oranının yaklaşık 9 puan daha yüksek olmasının gerekçesi Bakanlığınızca nasıl analiz edilmektedir? Çocukları yetişkinlerden daha fazla yoksullaştıran ekonomik ve sosyal mekanizmalar nelerdir?" sorularını yöneltti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 2025 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 20 Nisan 2026 tarihinde açıklanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Verilerin artık bir yoksulluk göstergesi değil, çocuklar için doğrudan bir kriz durumu olduğunu vurgulayan Kaya, "Türkiye'de çocuk olmak, yoksulluğa doğmak anlamına getirildi. Genel nüfusta yoksulluk riski yüzde 27,9 iken, çocuklarda bu oran yüzde 36,8'e çıkıyor. Kız çocuklarımızda ise yüzde 37,8. Bu, her üç çocuktan birinin yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya mahkum edildiği kara bir düzendir. Bu durum yönetenler için bir istatistik olabilir. Ama bu ülkenin çocukları için bu, açlıktır, dışlanmadır, geleceksizliktir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR AÇKEN, 'ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI'NDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kaya, Türkiye'nin çocuk yoksulluğunda OECD ülkeleri arasında en kötü ikinci ülke, Avrupa’da ise en kötü ülke durumda olduğunu aktararak, "Bu tablo, sosyal devleti tasfiye eden anlayışın sonucudur. Çocuklar açken, yoksulluk derinleşirken, eşitsizlik büyürken 'çocuğun üstün yararı'ndan söz etmek mümkün değildir" dedi.

Yaşanan tablonun açık bir politika çöküşü olduğunu vurgulayan Kaya, "Bir ülkede çocuklar yetişkinlerden daha yoksulsa, orada sosyal devlet çökmüştür. Kız çocukları daha derin yoksulluğa itilmişse, orada eşitlik yoktur. Milyonlarca çocuğun yoksulluk içinde büyümesini normalleştiremezsiniz. Bu iktidar, bu ülkenin geleceğini de kaybettiriyor" diye konuştu.

"BİZ BU KARA DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ"

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin ekonomik krizle baltalandığına dikkati çeken Kaya, okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebini yineledi. 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20'sinin haftada en az bir gün hiç yemek yemeden okula gittiğini ifade eden Kaya, "Saray'ın günlük harcamalarına bütçe bulanlar, çocuklarımızın önüne bir kap sıcak yemek koymaktan acizdir. Bu bir tercih meselesidir ve siz tercihinizi çocuklarımızdan yana değil, şatafattan yana kullandınız" dedi.

Kaya, çocuk yoksulluğuna karşı acil ve somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak; ücretsiz okul yemeği programı, doğrudan çocuk destekleri, kız çocuklarına yönelik özel politikalar ve eğitim alanında kapsamlı sosyal programların derhal hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Çocukların kaderinin yoksulluk olmadığını dile getiren Kaya, "Ama bu kara düzen onları yoksulluğa mahkum ediyor. Biz bu kara düzeni kabul etmiyoruz. Bu ülkenin çocukları için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"BAKANLIĞINIZIN 'ÇOCUK YOKSULLUĞU İLE MÜCADELE' KALEMİ İÇİN AYRILAN MİKTAR NE KADAR"

Kaya önergesinde, Özdemir Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"Ülke genelindeki yoksulluk riski yüzde 27,9 iken, çocukların yoksulluk oranının yaklaşık 9 puan daha yüksek olmasının gerekçesi Bakanlığınızca nasıl analiz edilmektedir?





Çocukları yetişkinlerden daha fazla yoksullaştıran ekonomik ve sosyal mekanizmalar nelerdir?





Kız çocuklarının sosyal dışlanma riskinin (yüzde 37,8), erkek çocuklarından ve genel ortalamadan daha yüksek çıkması 'toplumsal cinsiyet eşitliği' açısından nasıl değerlendirilmektedir?





Bu uçurumu kapatmak için kız çocuklarına yönelik pozitif ayrımcılık içeren bir eylem planınız var mıdır?





TÜİK'in bu verileri ışığında, Bakanlığınızın 2026 yılı bütçesinde 'çocuk yoksulluğu ile mücadele' kalemi için ayrılan miktar ne kadardır?





Bu bütçenin kaçta kaçı doğrudan çocuğun beslenme ve eğitimine gitmektedir?





Uluslararası kuruluşların yayımladığı küresel çocuk yoksulluğu haritalarında Türkiye'nin yerinin düzeltilmesi için somut bir takviminiz mevcut mudur?





Yüzde 36,8'lik oranı tek haneli rakamlara düşürmek için hangi kısa vadeli 'acil önlemleri' alacaksınız?





Sosyal dışlanma riski altındaki bu milyonlarca çocuğun gelişimsel takibi yapılmakta mıdır?





Bu risk altındaki çocuklar için Bakanlığınızca özel bir destek sağlanmaktadır?





"AÇLIK YAŞAYAN ÇOCUKLARIN TESPİTİ İÇİN HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR"