CHP'li Kaya'dan 16 yaşındaki Mustafa Eti'nin ölümüne tepki: Bu kaza değil, sömürü düzeninin sonucudur

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Tekirdağ'da tuğla fabrikasında yanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Eti'nin ölümüne dair TBMM Genel Kurulu'nda iktidara tepki gösterdi.

ÇOCUKLARA YOKSULLUĞU MİRAS BIRAKTINIZ

"Mustafa Eti henüz 16 yaşında bir çocuktu. Tekirdağ'da bir tuğla fabrikasında soğuktan korunmak isterken alevlerin arasında kaldı" diyen Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"10 gün direndi ama kurtarılamadı. Kaza değil, iktidarın sömürü siyasetinin sonucudur. Okulda olması gereken çocuklar bugün fabrikalarda, tarlalarda, atolyelerde... 23 yıldır bu ülkenin çocuklarına refah değil, yoksulluğu miras bıraktınız. Bir avuç yandaşı zengin edip milyonlarca çocuğu açlığa çağresizliğe mahkum ettiniz. En az üç çocuk diyerek nutuk atanlara sesleniyorum: önce çocukların yaşam hakkını, eğitimini ve güvencesini sağlayın. Önce yaşatın sonra öğüt verirsiniz."

NE OLMUŞTU?

16 yaşındaki Mustafa Eti, Tekirdağ’da soğuktan kaçarak bir tuğla fabrikasında ısınmak için sığınmış ve yaktığı tenekeye tiner döktüğü sırada yaşanan patlamada ağır yaralanmıştı.10 gündür yaşam mücadelesini veren Eti hayatını kaybetti.