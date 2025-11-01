CHP'li Kaya'dan "künefe şovuna" tepki: İnsanlar konteynere mahkûm

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç hayatını kaybettiği gün, Hatay Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın “Hatay Tanıtım Günleri”nde birbirine künefe yedirdiği görüntülere ilişkin tepki gösterdi.

Kaya, ''Bir bebek, soğuktan, yoksulluktan, ihmallerden yanarak can veriyor; aynı saatlerde Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı künefe şovlarıyla poz veriyor!'' diye konuştu.

CHP'li Kaya, depremzede bir ailenin yangında 1 yaşındaki çocuklarını kaybettikleri gün, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Valisi'nin künefe yerken çıkan görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEPREMİN ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ AMA ÇOCUKLAR HÂLÂ ÖLÜMLE BAŞ BAŞA

Kaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

''Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında henüz 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç hayatını kaybetti.

Enkaz altından kurtulup konteynerde yaşam mücadelesi veren bu minik yavrunun ölümü, bu ülkede çocukların, depremzedelerin ve yoksulların kaderine terk edildiğinin en acı göstergesidir.

Depremin üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ama Hatay hala enkazın altında, yurttaş hala konteynerlerde, çocuklar hala ölümle baş başa!

Devlet, vatandaşını depremin 3. yılında hala konteynerlere mahkûm ediyor, güvenli bir yaşam sağlayamıyorsa; orada artık devlet yoktur!

Bir bebek, soğuktan, yoksulluktan, ihmallerden yanarak can veriyor; aynı saatlerde Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı künefe şovlarıyla poz veriyor!

Bu ülke bu kadar mı vicdansızlaştı?

Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek!

Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik!

Biz bu vicdansızlığı asla affetmeyeceğiz. Küçücük Mehmet Can’ın ölümü, “kader” ya da “talihsizlik” değildir. Bu ihmalin, duyarsızlığın, devletin yokluğunun sonucudur. Bu bir siyasi sorumluluktur!

Konuyu Meclis gündemine taşıyacağız. İhmali olan herkesin hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bu düzen değişmeden, bu çürüme son bulmadan susmayacağız!

Yaşam hakkı kutsaldır. Devletin görevi yaşatmaktır!

NE OLMUŞTU?

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve bir yaşındaki bebeği hastaneye kaldırılmıştı. Ancak 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve diğer protokol üyelerinin söz konusu olay yaşanırken İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri'nde oldukları öğrenilmiş, protokol kameralar önünde birbirlerine künefe yedirip fotoğraf çektirmişlerdi.

O anların sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma, “Konteynerde çocuk yanarken siz künefe mi yiyorsunuz?”, “Bir çocuğun ölümüne sessiz kalanlar, İstanbul’da fotoğraf yarışındalar”, “Tanıtım değil, utanma günleri!” sözleriyle sert tepki göstermişti.