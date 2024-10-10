CHP'li Kaya, eğitimde ekonomik destek paketlerinin hayata geçirilmesini istedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitimde bazı sorunlar yaşandığını belirtti

Eğitimdeki sorunların toplumu olumsuz etkilediğini dile getiren Kaya, vatandaşların eğitime bütçe ayıramadığını ileri sürdü.

Bazı öğrencilerin hak kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramadığını iddia eden Kaya, "Eğitimin bir lüks değil temel insan hakkı gerçeği olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitim hakkına erişim parası olan için de olmayan için de zorlaştı" dedi.

Aykut Kaya, başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmeyi tercih ettiğini, nitelikli insan kaynağının kaybedildiğini belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kaya, eğitimle ilgili ekonomik destek paketlerinin hayata geçirilmesini istedi.