CHP'li Kaya: İhmaller zinciri ortada, sorumlular derhal ortaya çıkarılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye KYK Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 22 yaşındaki Kasım Bulgan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi ve yurtta yaşanan sıcak su ile asansör sorunu nedeniyle düzenlenen protestoların ardından öğrencilerle bir araya geldi.

Yurtta kanalizasyon taştığını, çöplerin toplanmadığını ve bir haftadır sıcak suyun olmadığını belirten Kaya, "İddialara göre öğrenci, soğuk duş aldıktan sonra rahatsızlandı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ambulansın 15 dakikada gelmesi, asansörlerin çalışmaması ihmal zincirini ortaya koyuyor. Derhal idari ve hukuki soruşturma başlatılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı" dedi.

CHP'li Kaya'nın ziyaretinde yurtta kalan bir öğrenci, yaşadıkları sorunları anlatarak “Oda arkadaşımızı kaybettik. Yurtta sıcak su, asansör gibi birçok sorun var. Arkadaşımız duş aldıktan sonra rahatsızlandı, ardından kalp krizi geçirdi. Ambulans 15-20 dakika sonra geldi, asansör çalışmadığı için sağlık ekipleri yukarı çıkmakta zorlandı. Eğer bu eksikler önceden giderilseydi belki de daha erken müdahale edilebilirdi” diye konuştu.

''ÖĞRENCİLER HÂLÂ İNŞAAT İÇİNDE YAŞIYOR''

Asu Kaya ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırarak “Çeyrek asırdır iktidarda olan AKP hükümeti, öğrencilerin barınma krizini yeni yurtlar yaparak çözmeye çalışıyor. Ancak Osmaniye’de 2021’de yapımına başlanan KYK yurdu tamamlanmadan bu yıl bin 600 öğrenci yerleştirildi. Öğrenciler inşaat içinde yaşam mücadelesi veriyor. Kanalizasyon taşıyor, çöpler toplanmıyor, bir haftadır sıcak su yok. Bu koşullarda bir de arkadaşlarını kaybettiler. İddialara göre öğrenci, soğuk duş aldıktan sonra rahatsızlandı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ambulansın 15 dakikada gelmesi, asansörlerin çalışmaması ihmal zincirini ortaya koyuyor. Derhal idari ve hukuki soruşturma başlatılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı. Başka gençlerin hayatını kaybetmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.