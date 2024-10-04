CHP'li Kayıhan Pala'dan Sağlık Bakanlığı'na 'Covid-19' çağrısı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastalığının güncel durumuyla ilgili test, vaka ve ölüm sayılarını açıklamadığını ifade etti.

"Hastalığa ilişkin verilerin açıklanması, hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" diyen Pala, 24 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yanıtlanması için verdiği soru önergesinin ancak 19 Eylül'de, sorulardan hiçbirine ilişkin veri veremeden yanıtlandığını söyledi.

"Sağlık Bakanlığı hastalığa ilişkin ne test sayısını ne olgu sayısını ne de ölüm sayısını açıklayabildi" ifadesini kullanan Pala, şunları söyledi:

"Covid-19 hastalığının etkisi halen devam ederken, Sağlık Bakanlığı’nın hastalık hakkında hiçbir açıklama yapmaması, risk grupları ve hastalığın yayılmasının önlenmesine ilişkin hangi önlemlerin uygulandığı konusunda bilgi vermemesi, hastalığın topluma yükünü artırma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha hastalıkla ilgili bilgileri, test, olgu ve ölüm sayıları ile bunların yaş, cinsiyet, meslek ve il dağılımlarını açıklamaya çağırıyoruz."