CHP'li Kayıhan Pala: Kızılay sağlığın ticaretini yapamaz

CHP'li Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde, "Kızılay’ın sağlık hizmeti karşılığında yüzde 1.000 katkı payı talep etmesi hem mevzuata hem de Kızılay’ın kuruluş amacına aykırıdır" dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, Kızılay’a ait hastanelerde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri karşılığı alınan ücretlere ilişkin hem Sağlık Bakanlığı'na hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iki ayrı soru önergesi verdi

Türkiye Kızılay Derneği’nin internet sitesinde ‘Sağlık Hizmetleri’ bölümü altında “Kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Türk Kızılay, Konya ve Kayseri’deki hastaneleri, İstanbul’daki 1 hastane ve 2 tıp merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanları ile vatandaşlarımıza uygun ücretlerle modern sağlık hizmeti sunar” yazdığını anımsatan CHP’li Pala, şunları söyledi:

"Kızılay’ın sağlık hizmeti karşılığında yüzde 1.000 katkı payı talep etmesi hem mevzuata hem de Kızılay’ın kuruluş amacına aykırıdır. Türkiye Kızılay Derneği, kural ihlalinin ötesinde suç işlemiş, her iki Bakanlık da bu suçun işlendiği sürece, bu durumu ortaya çıkarmayarak, seyirci kalmış görünüyor."

Kızılay’ı denetleme yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümetinde olduğunu hatırlatan Pala, “Her iki Bakanlığa da Kızılay sağlık kuruluşlarına bakılan hasta sayısı ve bu hastalar için SGK’nın yaptığı ödemeler başta olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değerlerinden 5 kat fazla alınan katkı payının (yüzde 1.000), bakanlık müfettişleri tarafından bulgu olarak tespit edilip edilmediğini sordum” dedi.

"HEM SUÇ HEM DE GÜVEN SORUNU VAR"

Soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanması gerektiğini vurgulayan Pala; “Ortada hem bir suç hem de bir güven sorunu var, Kızılay depremde çadır satması ve hastalardan çok yüksek katkı payı alması gibi uygulamalarla maalesef güven kaybediyor, Kızılay’ın ne kadar zamandır hastalardan yasal üst sınırın 5 katı kadar ücret aldığını açıklaması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlar aydınlatılmalı" ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın bu usulsüz uygulama karşılığında herhangi bir ceza alıp almadığı ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen ücretlerin yüzde 1.000 katının alındığı itirafı ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da CHP’li Pala’nın her iki bakanlığa sorduğu sorular arasında yer aldı.