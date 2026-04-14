CHP'li Kayıhan Pala, muhabirimiz İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti

CHP Bursa Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sağlık Kurulu Politika Başkanı Kayıhan Pala, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklunan BirGün muhabiri Gazeteci İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Sincan Cezaevi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Pala, İsmail Arı’nın sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemi yok ve kendisiyle ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanarak hukuki sürecin devam etmesini ve bir an önce buradan çıkmayı bekliyor" dedi. Pala ayrıca muhabirimizin tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde çok ciddi bir kapasite aşımı olduğunu belirtti.

"YİĞİT GAZETECİLER KALIR"

Pala, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "Bugünler geçer, geriye yiğit gazeteciler kalır" başlığıyla paylaştığı videoda, şunları kaydetti:

İsmail Arı'nın sağlığı gayet yerinde. Herhangi bir problemi yok ve kendisiyle ilgili iddianamenin bir an önce hazırlanarak hukuki sürecin devam etmesini ve bir an önce buradan çıkmayı bekliyor. Kendisini soran herkese selamları var. Cezaevi koşulları açısından bakıldığında ise buradaki yakınlar söz konusu olduğunda, kapasitenin epey üstünde bir mahkumun bulunması nedeniyle çok ciddi sorunlar olduğunu burada açık görüş nedeniyle yakınlarını görmeye gelen kişilerden öğrenmiş durumdayız. Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi Sincan Kapalı Cezaevi'nde de çok ciddi bir kapasite aşımı var. Bütün bunlar buradaki mahkumların aynı zamanda sağlık sorunları yaşamasına da yol açıyor. Bunun bir an öncesinde çözülmesi için girişimlerimizi devam ettireceğiz.

AÇIK GÖRÜŞTE, AİLESİYLE

Öte taraftan 22 Mart Pazar gününden bu yana tutuklu bulunan muhabirimiz Arı, bugün ilk defa ailesiyle açık görüşte bir araya gelebildi.

Arı'nın cezaevinden ilk görüntüsü de bugün paylaşıldı.