CHP'li Kayıhan Pala, Orhaneli Termik Santrali'ni Meclis'e taşıdı: Santral zehir saçıyor

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Orhaneli Termik Santrali’nin çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Pala, fosil yakıtları terk etmekle ve kömürlü termik santralleri belirli bir tarihte kapatmakla ilgili bir planın yürürlüğe koyulması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili (CHP) Kayıhan Pala, Orhaneli Termik Santrali’nin çalıştırılmayan baca filtreleri nedeniyle yol açtığı çevre ve halk sağlığı sorunlarını TBMM’nin gündemine taşıdı.

Bölgedeki vatandaşların her gün kirli havadan şikâyet ettiğini, termik santralinin baca filtrelerinin çalıştırılmadığını ve havaya zehirli atık salımı yapıldığını vurgulayan CHP’li Pala, "Bölgede yapılan bilimsel araştırmalar, termik santralin çevresinde yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini kanıtlarla ortaya koyuyor. Termik Santral bir gün bile bacasında filtre olmadan çalışmamalı" dedi.

Pala ayrıca, hükümetin fosil yakıtları terk etmekle ve kömürlü termik santralleri belirli bir tarihte kapatmakla ilgili bir planı ivedi olarak yürürlüğe koyması gerektiğini de vurguladı.

Soru önergesinde şunlara yer verildi:

"1992 yılında kurulan Orhaneli Termik Santrali, 2014 yılında Çelikler İnşaat ve Sanayi AŞ. 'ye satılarak özelleştirilmiştir. Bölgede vatandaşlarm da şikâyet ettiği üzere termik santralinin baca filtreleri yılın çoğu günü Falıştırılmamakta ve havaya zehirli atık salımı yapılmaktadır. Bölgede yapılan bilimsel ara tırmalar, terınik santrallerin çevresinde yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini kanıtl la ortaya koymuştur. Bu bağlamda;

Orhaneli Termik Santralinin bac gazı Bakanlığınız tarafından sürekli olarak izlenmekte midir?

2015-2023 yılları ve 2024 yılı ilk alü ayında bacadan salınan gazm mevzuata göre kirletici sınır değerini aştığı gün sa ısı nedir?

Termik Santrale havayı kirlettiği için 2015-2023 yıllan arasında ne kadar ceza kesilmiştir? Bu cezaların ne kadarı tüsil edilmişti:?

Orhaneli Termik Santrali 2015-2023 yıllarında ve 2024 yılı ilk altı ayında Bakanlığınız tarafından kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimlerde saptanan olumsuz bulgular nelerdir?

Bakanlığınızın Orhaneli Termik antralinin havayı, yerüstü ve yeraltı sularım kirletmesinin önlenmesi için herhangi bir eylem planı var mıdır?"

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Daha önce Bursa’nın hava kalitesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soru önergeleri veren Pala, santralin havayı kirleten bacaları önünde konu hakkında açıklamalar yapmış ve bu açıklamaları sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşmıştı.