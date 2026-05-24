CHP'li Kayışoğlu, CHP Genel Merkezi’ne otopark girişinden atlayarak girdi: "Direneceğiz"

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceği iddiaları üzerine bina önünde gerginlik yaşandı.

CHP Genel Merkez binasının önünde gerginlik sürerken Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kapının kilitli olması nedeniyle otopark girişinden atlayarak binaya giriş yaptı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kayışoğlu, “Kayyumcuları görünce haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip polisle girmeye çalışıyorlar. Sebep ne? Tek bir sebebi var, Erdoğan’ı yeniden o koltuğa oturtacaklar" dedi.

Kayışoğlu, şunları söyledi: "86 milyonun sefaletini, açlığını, yoksulluğunu, gençlerin işsizliğini, emeklilerin açlığını düşünmeden, çocukların okula aç gitmesi umurlarında değil, buraya oturacaklar, bir tane milletvekili koltuğu kapmak için Erdoğan’ı iktidarda tutmaya devam edecekler. Biz buna direneceğiz, milletimizle birlikte direneceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu millet büyüktür, vicdanlıdır, inanıyoruz."