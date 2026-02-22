CHP'li Kayışoğlu'ndan Lâl Denizli'ye destek: "Kirli propagandanın karşısındayız"

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye destek verdi. Denizli’nin testi kendisinin talep ettiğini hatırlatan Kayışoğlu, süreci "siyasi ahlaksızlık" olarak nitelendirdi.

"İFTİRALARA KARŞI UYUŞTURUCU TESTİNİ BİZZAT TALEP ETTİ"

Kayışoğlu, Lâl Denizli’nin hakkındaki iddiaları boşa çıkarmak için sergilediği tutuma vurgu yaptı. Belediye Başkanı’nın ifadeye kendi iradesiyle gittiğini belirten Kayışoğlu, "Başkanımız, kendisine yönelik yapılan siyasi ahlaksızlık karşısında, ortaya atılan çirkin iddiayla ilgili uyuşturucu testini de bizzat kendisi talep etmiştir" ifadelerini kullandı. Bu adımın, asılsız iddiaları çürütmek adına atılmış net bir tavır olduğunu belirten CHP’li vekil, halkın bu iftiralara itibar etmediğini savundu.

"SANDIKTA GEREĞİ YAPILACAK"

Sürecin halk iradesini hedef aldığını savunan Kayışoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın gönlünde karşılık bulmayan iftiralarınız, attığınız çamurla birlikte yine size dönecek. Çünkü halk görüyor, biliyor ve zamanı geldiğinde sandıkta gereğini yapacak."