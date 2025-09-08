CHP'li Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na partilerin ve yurttaşların akın etmesi üzerine binaya giden yollara giriş ve çıkışlar polis barikatı ile engellendi.

İl Başkanlığı polis ablukasına alınırken barikatı aşıp geçen vatandaşlar il binası önünde nöbet tutmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından darbedildiklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendi evimize, parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik. Polise verilen emirler hukuksuz. Halkın seçilmiş vekilleri, başkanları, buranın esas sahibi halk burada darbediliyor. Bu ne sadece partimizin ne de sadece bir kişinin meselesi. Bu, iktidarın, demokrasiyi ve Cumhuriyeti tasfiye etme çabasıdır. Ama nafile. Buna izin vermeyeceğiz, kayyıma da darbe teşebbüsüne de geçit vermeyeceğiz. CHP halktır, buradayız, irademizi koruyacağız."