CHP'li Kılıç: PTT’de sürgün edilen personeli, derhal görevlerine iade edin

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT’de yaşanan sürgün ve sendikal ayrımcılık uygulamalarını gündeme getirdi. Kılıç, ''Sürgün politikasının bir an önce son verilmesi, istekleri dışında başka yerlere tayinleri yapılan memurların geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT bünyesinde yaşanan sürgün ve sendikal ayrımcılık iddialarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlamasını istediği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

''KESK Haber Sen yönetici ve üyeleri, yoğun bir sürgün politikası ile karşı karşıya bulunmaktadır. Son olarak PTT Adana Şubesi’nde çalışan KESK Haber Sen Üyesi Ahmet Aydoğan, Erzurum’un Şenkaya ilçesine sürgün edildi" diyen Kılıç, "Aydoğan’ın sürgün edilme nedeni, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan bir soruşturma. Aydoğan, bir sendikacı olarak PTT’de yaşananları ifşa etmiş; bir vatandaş olarak da iktidarı eleştirmişti. Cumhuriyet Savcılığı, Aydoğan’ın paylaşımları hakkında takipsizlik kararı verse de hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Aydoğan’a hem maaş kesme, hem kıdem durdurma cezası verilmiş, hem de sağlık sorunları bulunmasına karşın sürgün edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SÜRGÜNLERLE MEMURLARIN YAŞAM ŞARTLARI ZORLU HALE GETİRİLDİ"

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Haber Sen eski Genel Başkanı Musa Özdemir Mersin’den Kayseri’ye, Haber Sen üyesi Mehmet Yusuf Yıldırım Diyarbakır’dan Gaziantep’e sürgün edilmiştir. KESK Haber Sen’in bağlı bulunduğu küresel sendika federasyonu olan UNİ Global Union’un, PTT Genel Müdürlüğü’ne yaptığı çağrıya karşın, sürgün kararları geri alınmamıştır.

Sürgünlerle memurların yaşam şartlarını zorlu hale getirmişlerdir. Sürgünler öyle bir boyuta gelmiştir ki; istekleri dışında görevlendirilen iki Haber Sen üyesi, görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Sürgün örnekleri saymakla da bitmiyor. PTT’de geçici görevlendirmeler eşitsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor, memurlar arasında sendikal ayrımcılık yapılıyor.

Sürgün politikasının bir an önce bitirilmesi ve istekleri dışında başka yerlere tayinleri yapılan memurların geri döndürülmesini talep ediyoruz. Geçici görevlendirmeler sırayla ve eşit bir şekilde yapılmalı, personellerin sağlık sorunlarına ilişkin talepler karşılanmalı, soruşturmalar adil bir şekilde yapılmalı, müdür ve idareciler rotasyona tabi tutulmalı, personel talepleri sendikal ayrım yapılmadan karşılanmalıdır.''