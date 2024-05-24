CHP'li Kılıç'tan Bakan Tekin'e "yeni müfredat" tepkisi: "Bu müfredatı reddediyorum"

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanması için öğretmenlere eğitimler verilmeye başlandığını açıkladı. "Bu müfredatı reddediyorum" diyerek uygulamaya tepki gösteren Erdan Kılıç, Bakan Tekin'e "Eğitim paydaşlarının istediği değişiklikleri yapıp mı öğretmenleri eğitime aldınız yoksa sadece bizi mi oyaladınız" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanması için öğretmenlere eğitimler verilmeye başlandığını bildirdi. ''Bu müfredatı reddediyorum'' diyen Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Eğitim paydaşlarının istediği değişiklikleri yapıp mı öğretmenleri eğitime aldınız yoksa sadece bizi mi oyaladınız" diye sordu.

CHP'li Kılıç, yaptığı açıklamada, ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli metninde, Atatürk ilke ve inkılapları, laiklik, demokrasi, hukuk devleti kelimelerinin hiç geçmediğini, buna karşın 46 kez erdem, 61 kez ahlak, 11 kez inanç, 26 kez de ruhtan bahsedildiğini'' dedi. Modele ve içeriğine tepki gösteren Kılıç, şunları kaydetti:

"SADECE BİZİ Mİ OYALADINIZ?"

''Değerli veliler, Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay Maarif Modeli adı altında yeni bir müfredata geçmeye karar vermişti. Ancak sizlerden öyle çok tepki geldi ki; Müfredatla ilgili görüşlerinize başvurmaya karar verdiler. Bakanlığa tam 67 bin 284 görüş iletildiğini öğrendik. Bakan, hepsini inceleyeceğiz dedi ama müfredat askıdan iner inmez İl Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenleri bu modelin eğitimine almaya başladı. Milli Eğitim Bakanı’na soruyorum: Aldığınız binlerce görüş doğrultusunda hangi değişiklikleri yaptınız? Eğitim paydaşlarının istediği değişiklikleri yapıp mı öğretmenleri eğitime aldınız yoksa sadece bizi mi oyaladınız?

Bugün maarif modeli kapsamında öğretmenlere nasıl nesiller yetiştirmeleri gerektiğini anlatıyorlar, Oysa ki; Milli Eğitim Temel Kanunumuz çok açık. Çocuklarımızın nasıl yetişeceği açıkça yazıyor. Diyor ki; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet’e karşı sorumluluklarını bilen, insan haklarına saygılı bireyler yetiştireceksiniz. Maarif modelinde bu temel ilkelerden hiçbiri yok. Ortak metni inceledim: Atatürk ilke ve inkılapları ifadesi, 'laiklik' ifadesi, çağdaşlık ifadesi bir kez dahi geçmiyor. Demokrasiden, insan haklarından, hukuk devletinden hiç bahsedilmiyor. Bunun yerine 46 kez 'erdem', 61 kez ahlak, 11 kez inanç, 4 kez içsel dünya, 26 kez de ruhtan bahsediliyor. Cumhuriyet tanımı hiç yok ama AKP’nin seçim beyannamesinin adı olan 'Türkiye Yüzyılı'ndan 56 kez bahsediliyor.

"VELİLERİ AYDINLIK GELECEĞE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Kendileri Sarayda otururken, çocuklarımıza kanaat etmeyi öğretiyorlar, tasarruf edin, sabır gösterin diyorlar. Yiyecek alırken haram olup olmadığına bakın diyorlar. Elbetteki çocuklarımızı ahlaklı ve erdemli büyüteceğiz, Ancak Atatürk’ün de dediği gibi 'Milli ahlakımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenerek güçlenmelidir.' Bu müfredatı reddediyor, Velilerimize de çocuklarımızın aydınlık geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum.''