CHP'li Kılıç'tan İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki: Nehirden denize özgür Filistin’in yanındayız

CHP'li Sevgi Kılıç İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan global Sumud Filosu İsrail tarafından ablukaya alındı, uluslararası sularda müdahaleye başladı! Sumud Filosu halkların ortak vicdanıdır! Bu zulme, soykırım politikasına ve hukuksuzluğa karşı tüm dünya ayağa kalkmalı! Nehirden denize özgür Filistin’in yanındayız!" ifadesini kullandı.