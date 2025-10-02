Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Kılıç'tan İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki: Nehirden denize özgür Filistin’in yanındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Güncel
  • 02.10.2025 01:53
  • Giriş: 02.10.2025 01:53
  • Güncelleme: 02.10.2025 01:54
Kaynak: ANKA
CHP'li Kılıç'tan İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki: Nehirden denize özgür Filistin’in yanındayız

CHP'li Sevgi Kılıç İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan global Sumud Filosu İsrail tarafından ablukaya alındı, uluslararası sularda müdahaleye başladı! Sumud Filosu halkların ortak vicdanıdır! Bu zulme, soykırım politikasına ve hukuksuzluğa karşı tüm dünya ayağa kalkmalı! Nehirden denize özgür Filistin’in yanındayız!" ifadesini kullandı.

BirGün'e Abone Ol