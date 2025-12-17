CHP'li Kılınç: Güvenlik alarm veriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi üzerine söz alan Yüksel Mansur Kılınç, siber güvenlikten, uyuşturucu sorununa, kara paradan, organize suç örgütlerine kadar Türkiye’nin güvenlik alanında yaşadığı çöküşü anlattı.

Kılıç açıklamalarında "Sadece emniyet ve jandarmada bulunması gereken bilgiler, mobil uygulamalarda satışa çıkarıldı. Güvenlik kurumları, kendi güvenliklerini bile koruyamaz duruma düşürüldü. Sadece son iki yılda sanal bahis ve kumar oynatan 300 bin yeni internet sitesi açıldı. Suç ekonomisinin baronları banka, holding, medya, üniversite sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Suç ekonomisinin baronlarının banka, holding, medya, üniversite sahibi olduğunu ifade eden Kılınç, “Yoksul halk çocukları ise kurulan bu kirli çarkın, kurbanı olmuştur.” dedi.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

ELE GEÇİRİLMEYEN VERİ KALMADI

"Cumhurbaşkanından, milletvekillerine, güvenlik ve İstihbarat kurumlarının yetkililerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kapı numaralarına kadar, adres bilgileri, yabancı internet sitlerinde yayınlanmıştır. Ele geçirilmeyen, sızdırılmayan veri neredeyse kalmamıştır. Sadece emniyet ve jandarmada bulunması gereken bilgiler, mobil uygulamalarda satışa çıkarılmıştır.

UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER KATLANARAK ARTIYOR

Uyuşturucu belası çığ gibi büyüyerek milyonlarca gencimizi pençesine almış, aileleri perişan etmiş, uyuşturucuya bağlı ölümler katlanarak artmıştır.

Toplumun üzerine bir kâbus gibi çöken uyuşturucu belasına karşı, büyük bir seferberlik ve topyekün mücadele yerine, sorun polisiye tedbirlerle geçiştirilmektedir.

TOPLUM BAHİS ÇETELERİNİN AĞINA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Yasa dışı bahis, sanal kumar, toplumu çürütmektedir. Aileler dağılmakta, intiharlar yaygınlaşmakta ocaklar sönmektedir.

Ülkemizde, sadece son iki yılda sanal bahis ve kumar oynatan 300 bin yeni internet sitesi açılmış, asgari ücret artış oranı üzerinden bile yasa dışı bahis oynatılmıştır. Toplumun çok büyük bir kısmı bahis sektörünün ağına düşürülmüştür.

KENTLERİMİZ, MAHALLELERİMİZ ÇETELERİN İŞGALİ ALTINDADIR

Dijital devlet, neredeyse siber çetelerin işgali altındadır. Kentlerimiz, mahallerimiz yeni nesil çetelerin işgali altındadır. Hakemiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla kulüp başkanıyla, futbol alanı da sanal bahis çetelerinin işgali altındadır.

HAK ETMİYORUZ, KABUL ETMİYORUZ

Devlete ve vatandaşlara ait gizli bilgilerin işportaya düşürülmesini, hak etmiyoruz. Güvenlik kurumlarımızın kendi güvenliklerini bile koruyamaz duruma düşürülmesini, hak etmiyoruz.

Devlet yöneticilerinin mafya çevreleriyle ilişkilerini, devletin şantaja açık hale getirilmesini, hak etmiyoruz. Devletin yasa dışı bahis ve kumara seyirci kalmasını, hak etmiyoruz. Holdingler, üniversiteler, medyalara da sahip olabilen kara paracıların toplumda egemen olmasını, hak etmiyoruz. Güvenlik alanında yaşadığımız bu çöküşü, hak etmiyoruz, kabul etmiyoruz.

Ülkemizin ve toplumun kaderi, uluslararası narko kartellerin, Kara paracıların, siber suç ağlarının, uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütlerinin, yeni nesil çetelerin ağına terk edilmiştir. Bunu Hak Etmiyoruz, bunu kabul etmiyoruz.

GELECEĞİMİZ, ATATÜRK’ÜN İZİNDE YÜRÜYEN YENİ NESİLLERİN ESERİ OLACAK

Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek için, geleceğimiz yeni nesil çetelerin değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen yeni nesillerin güçlü eseri olacak.