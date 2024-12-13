CHP'li Kılınç: “MİT Başkanı'nın Şam’da Terör Örgütü HTŞ lideri ile verdiği görüntüler kabul edilemez”

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’da Türkiye'nin terör listesinde yer alan örgütlerden olan El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) lideri Colani’nin kullandığı araca binmesine dair görüntüleri Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “bu görüntüler kesinlikle kabul edilemez” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’da verdiği görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yüksel Mansur Kılınç, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Suriye’deki görüntülerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Kalın’ın Şam’daki görüntüleri ne devlet geleneklerimize ne de MİT’in görev ve sorumluluklarına uygundur” diyen Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“MİT Başkanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terör örgütü olarak kabul edilen HTŞ’nin lideri ile görüntü vermesi Suriye’deki sorunları daha da büyütmeye yönelik bir girişimdir. Bu görüntüler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin MİT Başkanına da devlet yöneticilerine de kesinlikle uygun değildir. Suriye, yıllardır yaşanan sorunlar nedeniyle çok yönlü olarak önlem almamız gereken bir süreç yaşıyor. Bugün Suriye’de iktidarın değişmiş olması, her yanıyla değerlendirilmesi, sağlıklı önlem alınması gereken bir durumdur. Türkiye olarak tek vücut olmamız gerekirken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı’nın Suriye’deki görüntüleri kesinlikle kabul edilemez.”

Kılınç’ın MİT Başkanı Kalın’ın Şam’daki görüntüleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yönelttiği sorular şöyle:

-MİT Başkanının Suriye’nin başkenti Şam’daki temasları sırasında ortaya çıkan görüntüler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devlet gelenekleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları ile bağdaşmakta mıdır?

-MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam temasları sırasında çekilen ve medyada yayınlanan video görüntüler MİT’in onayı ile mi çekilip medyada yayınlanmıştır? Görüntülerin çekilmesi ve yayınlanmasında MİT’in onayı varsa bunun gerekçesi nedir? MİT’in onayı yoksa görüntülerin çekilmesi ve yayınlanması neden engellenememiştir?

-Suriye Şam'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın bindiği makam aracı kime aittir? Kalın’ın içinde bulunduğu makam aracının Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün sözde lideri Ahmed Hüseyin El Şara tarafından kullanıldığına dair görüntüler doğru mudur? Doğru ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, hangi gerekçe ile ülkemizde resmen terör örgütleri listesinde bulunan bir örgütün liderinin kullandığı araca binmiştir?