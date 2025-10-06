CHP'li Kış: "Bu ülkenin gerçek bilançosu icra dairelerinde tutuluyor''

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış bankacılık sektörüne ilişkin güncel verileri değerlendirdi.

Kış yaptığı açıklamda, "Adalet Bakanlığı verilerine göre yalnızca 1 Ocak – 3 Ekim tarihleri arasında icra dairelerine 7 milyon 651 bin yeni dosya geliyor. Her 4 saniyede bir icra dosyası açılıyor, her dört saniyede bir umut sönüyor. Toplamda 24 milyon 668 bin icra dosyası derdest durumda. Bu dosyaların her biri, bir ailenin yoksulluk hikayesidir. Türkiye artık üretimle değil, borçla dönüyor. En hareketli sektör icra. Adalet saraylarının koridorlarında ekonomi değil, çaresizlik yürüyor. Saray rakamlarla övüne dursun, bu ülkenin gerçek bilançosu icra dairelerinde tutuluyor” dedi.

Kış, Türkiye ekonomisinin derin bir çöküş içinde olduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın faaliyetlere ilişkin TBMM'de yarın sunum yapacağını hatırlattı.

CHP'li Kış açıklamasında şunları söyledi:

“Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası Başkanını dinleyeceğiz. Pembe bir tablo mu dinleyeceğiz, yoksa halkın yaşadığı gerçekleri mi duyacağız, göreceğiz. Ama şimdiden eminim ki vatandaşın borcuna, refahına, alım gücüne, bankaların yüksek faizine iktidarın sorumluluğunu açıkça kabul eden tek bir cümle duymayacağız. Çünkü Merkez Bankası artık halkın değil, Saray’ın diliyle konuşuyor. Gerçek ekonomi sokakta, pazarda, icra dairesinde; ama orada bu gerçeği anlatacak kimse yok."

“OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 7 MİLYON YENİ DOSYA”

"BORÇ SARMALI, KÖTÜ YÖNETİMİN EN SOMUT SONUCUDUR”

Kış, "Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 5 trilyon 304 milyar liraya çıktı. Sadece 19–26 Eylül haftasında borç artışı 85,8 milyar lira oldu. Bireysel kredi borçları 2,7 trilyon, kredi kartı borçları 2,6 trilyon liraya yükseldi. TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine olan borçlarla birlikte toplam yük 5 trilyon 463 milyar lirayı buldu. Bu tablo, halkın değil, iktidarın tercih ettiği ekonomik modelin sonucudur. Halk borçla yaşasın, sistem ayakta kalsın istediler. Bugün borç sarmalı, kötü yönetimin en somut sonucudur” diye konuştu.

“ÖDENEN FAİZ 773 MİLYAR LİRAYI AŞTI”

Kış, Türkiye’deki yüksek faiz ortamına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2025’in ilk sekiz ayında vatandaşlar yalnızca faiz ödemek için 773,3 milyar lira harcadı. Bunun 454,5 milyar lirası kredi faizine, 318,8 milyar lirası kredi kartı faizine gitti. Bir yılda 773 milyar lira faiz ödemesi… Bu parayla tüm Türkiye’ye bir yıl ücretsiz doğalgaz verilebilirdi. Ama iktidar tercihini vatandaşın refahından değil, sıcak paranın keyfinden yana yaptı. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyerek başlayan macera, bugün halkı faiz kurbanı haline getirdi” ifadelerini kullandı. Kış ayrıca, "Yıl sonunda vatandaşın bankalara ödeyeceği toplam faizin 1,2 trilyon lirayı aşmasının beklendiğini belirterek, “Bu sadece ekonomik değil, toplumsal bir felakettir. Çünkü faizle dönen ekonomi, halkın emeğini yutar, üretimi bitirir” ifadelerini kullandı.

Kış, bankacılık sektörünün 2024’ün ilk 8 ayında 563,4 milyar lira net kâr elde ettiğini hatırlatarak, “Bankacılık sektörü 2024’ün ilk 8 ayında 563,4 milyar lira net kar elde etti. Vatandaşın cüzdanı boşalırken bankaların kasası doldu. Kamu bankalarının kârı yüzde 138,7 arttı. Bu durum bankaların becerisi değil, iktidarın tercihinin sonucudur" dedi.

"KAZANAN HALK DEĞİL, İKTİDARIN YARATTIĞI RANT DÜZENİDİR”

Kış, iktidara tepki göstererek, "Yıllardır uygulanan yanlış para politikaları, ülkeyi üretimden kopardı. Bütçe açığını halkın cebinden kapattılar. Borçlanmayı teşvik ettiler, vatandaşı faiz sarmalına soktular. Bugün yaşadığımız tablo, yanlış yönetimin eseridir; kazanan halk değil, iktidarın yarattığı rant düzenidir" dedi.

"TARIM POLİTİKALARI ÇÖKMÜŞ, KÖYLÜ TOPRAĞA KÜSMÜŞTÜR"

Kış, "Küçük ve orta boy işletmelerin kredi borcu 5,56 trilyon, tarım sektörünün borcu 1,1 trilyon liraya ulaştı. Köylü artık ürün değil, borç biçiyor. Esnaf dükkanını değil, krediyi döndürmenin derdinde. 859 milyar liralık kısmı kamu bankalarına, 234 milyarı özel bankalara olan tarım borcu, üretimin değil, kötü yönetimin sonucudur. Tarım politikaları çökmüş, köylü toprağa küsmüştür. Bu tablo, yoksulluğu bile özelleştiren bir anlayışın eseridir. TÜİK allık sürüyor, Merkez Bankası pudra çekiyor ama gerçek ekonomi aynaya bakınca yine aynı yüz: yorgun, borçlu, umutsuz. Vatandaşa umut değil, faiz satılıyor. İktidar başarı hikâyesi yazıyor ama halk icra tutanağı imzalıyor. Bu tabloyu düzeltecek olan rakam oyunu değil, siyasi akıl değişimidir. Ekonomi iyi gidiyor diyorlar, peki kimin için?" ifadesini kullandı.

"BUNLAR BİR ÜLKENİN BÜYÜME DEĞİL, ÇÖKÜŞ RAKAMLARIDIR"

Kış, "7 milyon yeni icra dosyası, 5,5 trilyon borç, 773 milyar faiz… Bunlar bir ülkenin büyüme değil, çöküş rakamlarıdır. Ekonomi iyi gidiyor diyorlar, evet: Faiz, borç ve yoksulluk iyi gidiyor. Biz CHP olarak, halkı yeniden ekonominin öznesi yapana kadar bu tabloyu unutturmayacağız. Çünkü bu ülke bankaların değil, emekçilerin omzunda yükselecek” diye konuştu.