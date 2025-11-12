CHP'li Kış: Saray'ın ışıkları sönmüyor, vatandaş mum ışığında borç hesaplıyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yurttaş üretimle değil, borçla ayakta kalmaya çalışıyor. Bir yanda sarayın ışıkları hiç sönmüyor, diğer yanda vatandaş mum ışığında borç hesaplıyor. Bu, sadece ekonomik değil, insani bir krizdir. Bir avuç sermaye için değil, milyonlarca emekçi için siyaset yapan bizler; bu yoksulluğun, bu adaletsizliğin, bu borç düzeninin son bulması için mücadele edeceğiz. Çünkü bu tabloyu yaratan iktidar değil, bu tabloyu düzeltecek olan halktır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’de milyonlarca yurttaşın borç içinde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 'reform', 'enflasyon düzenlemesi', 'küresel belirsizlik' ve 'dış şok' açıklamalarına tepki gösterdi. Kış, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda vatandaşın borç yükünün 1 trilyon 600 milyar lira arttığına dikkati çekti.

Türkiye'de 9 milyon kişinin bu yıl sadece 10 ayda icra kapısına düştüğünü kaydeden Kış, "Bankalar, finans kuruluşları ve varlık yönetim şirketleri 4 milyon 164 bin kişiyi yıllardır kara listede tutuyor. Yani bu ülkede her evde bir borçlu, her sokakta bir icralık insan var. Mehmet Şimşek hala çıkıp 'reform', 'dış şok', 'küresel belirsizlik' diyor. Halkın pazara çıkamadığı, evine ekmek götüremediği bir ülkede dış şok değil, içerideki beceriksizlik ekonomiyi çökertiyor" dedi.

“BANKALARIN KASASI DOLARKEN HALKIN BUZDOLABI BOŞ”

Kış, son bir yılda bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 5,7 trilyon lirayı aştığını, 533 milyar liralık batık kredi bulunduğunu ve 24 milyon 912 bin icra dosyasının adalet saraylarını doldurduğunu hatırlattı. Adalet Sarayları'ının artık borcun sarayı olduğunu aktaran Kış, "Bankaların kasası dolarken, vatandaşın buzdolabı boş. Reform dedikleri, halkın cebine konan son umudu da alıyor" ifadesini kullandı.

Kış, Bakan Şimşek’in sıkça kullandığı "rasyonel zemin" ifadesini de hatırlatarak, "Sayın Şimşek’in rasyonel zemini, halkın cebini boşaltan bir zemindir. Türkiye bugün dünyanın en yüksek faizini ödeyen ama halkına en düşük refahı sunan ülke haline geldi. Bu sistemin adı reform değil, yoksullaştırma politikasıdır. Reform dediğiniz şey, bu ülkenin icra dosyalarında yazıyor Sayın Bakan. Dokuz milyon insanın adı var o dosyalarda, tek birinin cebinde umut yok" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek’in "küresel belirsizlikler" sözlerini de eleştiren Kış, "Oysa Türkiye’nin en büyük belirsizliği, bu iktidarın ekonomi yönetimidir. Ne üretim kaldı, ne adaletli vergi sistemi, ne gelir güvencesi. Beceriksizliklerini dünyaya yıkmaktan vazgeçin; bu halkın yaşadığı sefaletin tek sorumlusu sizsiniz" diye belirtti. Kış, sözlerine şöyle devam etti:

