CHP'li Kış'tan Bakan Tekin'e 'deprem' soruları: Türkiye yaşanacak felaketi kaldıramaz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e bir soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eylül ayında başlayacak eğitim-öğretim dönemi öncesinde okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığına ilişkin yeterli çalışmaların yapılıp yapılmadığını sordu. Kış, "Yaşanacak olası bir depremde gerekli hazırlıklar ve kontroller yapılmazsa Türkiye bu felaketin altında kalır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala velilerin, öğrencilerin ve eğitimcilerin büyük tedirginlik yaşadığını, okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı konusunda tartışma yaşandığına dikkat çekti. Kış, "Okullarda depremle ilgili gerekli tedbirler alınmaz ise bedeli ağır olur" dedi.

Deprem uzmanları tarafından Türkiye’de deprem beklenildiği yönünde uyarılar yapıldığını ifade eden Kış, eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okullar için gereken çalışmaların yapılmadığını ifade etti.

"HAZIRLIKLAR YAPILMAZSA TÜRKİYE BU FELAKETİN ALTINDA KALIR"

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na önerge veren Kış, "Yaşanacak olası bir depremde gerekli hazırlıklar ve kontroller yapılmazsa Türkiye bu felaketin altında kalır" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 il başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok okulda hasar durum tespiti, güçlendirme çalışmalarının yapılmadığını ve bu konuda yoğun şikayetler oluştuğunu belirten Kış, Milli Eğitim Bakanı’nı göreve çağırdı.

Milyonlarca öğrencinin eylül ayında eğitim hayatına başlamasıyla okullarda olası bir depremde en fazla etkilenecek kesimin okullardaki öğrenciler olduğuna dikkat çeken Kış, bir an evvel gerekli tedbirlerin alınması uyarısını yaptı. 6 Şubat depremleri sonrası pek çok okulda ağır hasar oluşurken, birçoğunun da sağlam olmadığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade eden CHP’li Kış, deprem kuşağında yer alan ülke için bu durumun vahim sonuçlara yol açacağına vurgu yaptı.

Kış önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Türkiye’deki okullara yönelik ne gibi bir strateji eylem planı hazırladıklarını sordu, artçı sarsıntılar devam ederken uzmanların büyük deprem uyarıları yaptığı bir ortamda öncelikle okulların hasar görmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kış, önergesinde şu sorulara yer verdi:

• Sayın Bakan, “2023-2024 eğitim-öğretim yılını Eylül itibariyle aldığımız tüm tedbirlerle sorunsuz, huzurlu ve mutlu şekilde başlatacağız” şeklinde bir açıklama yaptınız. Bu tedbirler nelerdir? Bu açıklamalarınız tüm Türkiye’de ki okullar için geçerli midir?

• Deprem sonrası toplanılacak ilk alanlar olması, ihtiyaçların karşılanacağı ilk yerlerden olması sebebiyle, okul binalarının güçlendirilmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılmasına yönelik 6 Şubat 2023 depremleri sonrası ne gibi çalışmalar yapıldı?

• Kahramanmaraş depremlerinden en fazla etkilenen ve göç alan çevre il olarak Mersin’de de velilerin ve öğrencilerin endişeli olduğuna değinen Kış, Milli Eğitim Bakanı’na Mersin’deki okulların durumlarını da sordu. Kış önergesinde Bakan’a şu soruları yöneltti:

• Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen çevre il olarak Mersin’de, okullarda incelemeler yapılmış mıdır? Yapıldıysa buna dair tespitleriniz nelerdir?

• 6 Şubat sonrası, şu ana kadar Mersin ili ve ilçelerinden kaç okuldan depreme dayanıklılık incelemesi için tarafınıza talep ulaşmıştır? Kaç okul depreme dayanıklılık testinden geçmiştir? Şu anda Mersin ili ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan depreme dayanıksız okul sayısı kaçtır?