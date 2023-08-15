CHP'li Kış'tan komisyon talebi: Üniversite öğrencilerini barınma krizi bekliyor

Her dönem yüzlerce öğrencinin ekonomik zorluklar sebebiyle ailesinin yanına dönmek zorunda kaldığını, ev kiralarını ödeyemediklerini, sağlıklı beslenme koşullarından mahrum kaldıklarını ifade eden CHP'li Milletvekili Kış, TBMM Meclis Araştırma önergesi verdi. Kış, önergede öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakmasına neden olacak engellerin ortadan kaldırılması için her türlü çalışmanın yapılmasını vurguladı.

Üniversite kazanan, üniversite hayali kuran öğrencileri ekonomik kriz vurdu. Her dönem yurt sorunu yaşayan öğrenciler, fahiş ücretler sebebiyle ev tutmakta da özel yurtlarda kalmakta da güçlük çekiyor.

Üniversite öğrencilerini bekleyen büyük krize dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, milyonlarca üniversite öğrencisinin daha önce olmadığı kadar sert bir şekilde ekonomik krizin altında kalacağını ve eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalabileceklerini ifade etti.

TBMM’de acilen bir komisyon kurulmasını talep eden Kış, öğrencilerin mağdur edilmeden barınma sorununun çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Her dönem yüzlerce öğrencinin ekonomik zorluklar sebebiyle ailesinin yanına dönmek zorunda kaldığını, ev kiralarını ödeyemediklerini, sağlıklı beslenme koşullarından mahrum kaldıklarını ifade eden Kış, 2023-2024 yılı için üniversitelerin açılmasıyla beraber öğrencilerin en büyük sorununun barınma sorunu olacağını belirterek, bu konunun acilen çözülmesi için TBMM Meclis Araştırma önergesi verdi.

"ÖĞRENCİLERİN BU KİRALARI KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

YKS tercihlerinin ardından acil olarak bu konunun gündeme alınması ve öğrencilerin mağdur edilmeden barınma sorununun çözülmesi gerektiğini ifade eden Kış, sorunların gündeme alınmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Mersin’de, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası çok göç olduğunu ve kiraların arttığı örneğini veren Kış, asgari ücretli ya da bir emeklinin bile bu kiraları karşılayamazken üniversite öğrencisinin bunu karşılamasının mümkün olmadığını belirtti.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hakkının önünde ki en büyük engelin ekonomik koşullar olduğuna dikkat çeken Kış, üniversitede geçirilen süre boyunca, barınma, beslenme, akademik ve sosyal gelişimine en büyük desteğin devlet tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.