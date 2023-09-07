CHP'li Köksal: Gerekirse ittifakla gerekirse tek başına yerel seçimlere gireceğiz

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, İYİ Parti ve CHP arasındaki yerel seçim açıklamalarına ilişkin, "CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz" dedi ve ekledi: "Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır."

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köksal, İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçimlere yönelik açıklamalar hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, başka partilerin kararlarına saygı duyduklarını söyledi.

Köksal, "CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. Biz, 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz. 11 büyükşehri yeniden kazanacağız ve geçen sefer kazanamadığımız belediyeleri de yeniden CHP ile buluşturacağız" dedi.

Burcu Köksal, "Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?" sorusuna, "Biz gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza da gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" yanıtını verdi.