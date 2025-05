CHP'li Konuralp: "TRT'nin yayınlarının gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun olduğuna inanıyor musunuz?"

TBMM KİT Komisyonu, AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda bugün TRT Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yıllarının bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, komisyonda söz alarak TRT'nin 1980'li yıllardan itibaren süregelen iktidarların propaganda aygıtı olduğunu ve dezenformasyon, yalan haber üreten ve itibar suikastı yapan bir kamu kuruluşuna dönüşmüş durumda olduğunu söyledi. Konuralp, TRT'nin kuruluşundan bugüne tarafsızlık tartışmasının odağı haline geldiğini belirterek iktidarı eleştirdi.

Konuralp sözlerine şöyle devam etti:

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN PROPAGANDA AYGITINA DA DÖNÜŞMÜ OLAN BİR TRT"

"Özellikle son dönemde yaşanan İstanbul merkezli operasyonlarda, TRT'nin yayıncılık anlayışını da ifade ettiği gibi, diyerek devam edeyim. Hâliyle, belki de buradaki temel nokta, evet, siz TRT'nin Genel Müdürüsünüz ve Sayın Albayrak da Yönetim Kurulu üyesi ama evet, mevzuatlar gereği sizin burada olmanız hiçbir sakınca değil, işin gereği böyle ama aslında muhatap burada biraz da İletişim Başkanlığı. Sadece İletişim Başkanlığı'yla ilişkili bir kurum olduğumuz için değil, aynı zamanda bir nevi İletişim Başkanlığı'nın bir propaganda aygıtına da dönüşmüş olan bir TRT'yi yaşıyoruz ve buna yönelik eleştirilerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü İletişim Başkanlığı neyi, nasıl arzuluyorsa, nasıl bir dezenformasyon iklimi yaratmaya çalışıyorsa bunun en önemli söylemcisi olarak, yayıncısı olarak TRT'nin öne çıktığını üzülerek ifade etmek istiyorum ve bu gerçekliğin de altını çizmek istiyorum.

Bu ülkenin her bir vatandaşının almış olduğu telefondan, televizyondan ya da bir başka bir iletişim aygıtından ödediği vergilerle de ağırlıklı olarak bütçelendiriliyor fakat aynı zamanda sadece kendi bütçesini kendisi üretiyor olsa bile TRT ve TRT'nin bütçesinin büyük bir kısmı vatandaşlarımızın vergilerinden elde edilen gelirle kuruluyor olsa bile öte yandan bir de ahlaki bir durum da var, meslek etiği açısından da baktığımızda bir durum var, bakmamız gereken de bir durum var ve inanın, iyi gelmiyor, kimseye iyi gelmiyor.

"TRT'NİN YAYINLARININ GAZETECİLİĞİN EVRENSEL İLKELERİNE UYGUN OLDUĞUNA İNANIYOR MUSUNUZ?"

Burada ortaya koyduğumuz iddiaların, tezlerin, doğruların, her birinin toplamı yarın bir gün başka bir hayat kurulduğunda size de iyi gelmediği zaman inanın biz de mutlu olmayız bundan. Hâliyle, TRT'nin yayınlarına baktığınızda bu yayınların medyanın, basının, gazeteciliğin evrensel ilkelerine, fikir ve ifade özgürlüğünün, masumiyet karinesinin, siyaset yapma özgürlüğünün, sanatsal özgürlüklerin evrensel ilkelerine uyduğunu düşünüyorsanız tamam, diyecek bir şey yok ama ben inanıyorum ki her birinizin, örneğin, uzun yıllar yurt dışında son derece saygın sanat kurumlarında yöneticilik yapmış, bunun üzerine akademik tezler, makaleler de üretmiş, aynı zamanda Türkiye'nin sanat tarihinin, sanat birikimlerinin de bir parçası olmuş Sayın Albayrak, vicdanen baktığınızda gerçekten bu TRT'nin yayınlarının gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun olduğuna inanıyor musunuz, bunlar sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Etmeli. Ne olursa olsun hepimizin asgari müştereklerde mutabakat kalacağı, içine sineceği bir yayıncılığa doğru evrilmediğimiz müddetçe bu hiçbirimize iyi gelmiyor diyorum, gelmez. Dolayısıyla da ben bir an önce bu yanlıştan dönüleceğini, dönülmesi gerektiğini, dönülmenin hepimize iyi geleceğini ifade ediyorum"