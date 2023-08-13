CHP'li kurmaylardan ittifak yorumu: Cumhur İttifakı’ndaki gelişmeler dikkat çekici

MHP lideri Bahçeli’nin yerel seçimler için İYİ Parti’ye ittifak önerisi yapması muhalefeti hareketlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceliğin Türkiye olduğunu belirterek muhalefetle işbirliği mesajı verirken bu açıklamaları değerlendiren CHP’li kurmaylar da muhalefetin birlik içinde olması gerektiğine vurgu yaparak "İttifak çalışması yaparak iyi sonuç alabiliriz" dedi. Kurmaylar ayrıca Cumhur İttifakı'nda son dönemde yaşanan fikir ayrılıklarına dikkat çekerek, "'AKP ve MHP arasında bütünlüklü bir seçim ittifakı olacak mı?' sorusu gündemde" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren 'ittifak' tartışmalarına ilişkin "Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" derken, CHP'li kurmaylar da "Geçmişte olduğu gibi bir ittifak çalışması yaparak iyi sonuç alabiliriz" diyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısı siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Dün (12 Ağustos) yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçimlerde ittifak sinyali vererek "Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre umarım Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Birlik olmaktır. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin konuşan CHP kurmayları da Cumhur İttifakı içinde tartışmalar yaşanırken muhalefetin birlikte olmasının önemine dikkat çekti.

AKP-MHP ARASINDA SEÇİM İTTİFAKI OLACAK MI?

Bahçeli’nin AKP’nin son dönemdeki politikalarına karşı eleştirileri olduğunu söyleyen kurmaylar, "Cumhur İttifakı’ndaki gelişmeler dikkat çekici. AKP’nin kendi içinde sorunlar olduğu, tasfiyeler yaşandığı haberleri çıkıyor. Sayın Bahçeli’nin de İsveç’in NATO üyeliği, emekli maaşları gibi konularda farklı düşündüğü söyleniyor. Bu nedenle 'AKP ve MHP arasında bütünlüklü bir seçim ittifakı olacak mı?' sorusu gündemde" diyor.

Bahçeli’nin ittifak için İYİ Parti’ye çağrı yapmasını değerlendiren kurmaylar, "Belki Bahçeli de İYİ Parti’ye yaptığı çağrıyla bir çıkış arıyor" yorumunda bulundu. Buna karşı muhalefetin birlik içinde olması gerektiğini söyleyen kurmaylar, "Geçmişte olduğu gibi bir ittifak çalışması yaparak iyi sonuç alabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal da "Ülkemiz zorlu ekonomik koşullardan geçiyor. Dolardaki baskılamayı yerel seçimlere kadar sürdüreceklerini düşünüyoruz. Böyle bir buhran halinde, ittifak noktasında da genel merkezler nezdinde yapılacak görüşmeler sonucu ülkemizi daha iyiye taşıyacak her birlikteliğe açık olacağız" dedi.

"BELEDİYELERİMİZİN İSTİKRARI KORUMASINI İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu’nun "Ben Ekrem Bey’in ve Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum" sözlerine de değinen Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın yeniden adaylıkları da aynı çerçevede hem kendileri hem partiler hem de halkımızın isteği doğrultusunda değerlendirilecektir. Mevcut belediye başkanlarımızın her biri halkımızın desteğini almış güvenini kazanmış isimlerdir. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız çalışmaları ile başarılarını ispatlamış birbirinden kıymetli isimler. Mevcut büyükşehir belediyelerimizin istikrarı koruyarak halkımıza hizmet noktasında çalışmalarını daha da ileriye taşımasını istiyoruz."