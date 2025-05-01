CHP'li Mahmut Tanal, bekçileri polis barikatında görüntüledi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi sürüyor, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Mecidiyeköy'deki polis barikatına bekçilerin de alındığını görüntüledi.

Sosyal medya hesabından bekçilerin görüntüsünü paylaşan Tanal, "Bekçiler, toplumsal olaylarda polis yetkisiyle görevlendirilemez" diyerek tepki gösterdi.

Diğer yandan görüntülere giren bekçilerin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.