CHP'li Mahmut Tanal'dan dikkat çeken soru: Bu ayakkabının sahibi nerde?

Ankara Kızılay'da Konuk Sokak ve Yüksel Caddesi'nde üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen eyleme polis müdahalesinin ardından olay yerine giden Mahmut Tanal, orada bulduğu bir ayakkabı tekiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır. 25 Nisan gecesi Ankara Yüksel Caddesi’nde yaşananlar, sadece bir protestoya müdahale değil; anayasal hakların, insan onurunun ve kamu vicdanının yerlerde sürüklendiği bir tabloyu gözler önüne sermiştir. Gözaltı işlemleri sırasında yerde bulunan tek bir spor ayakkabı, arkada bırakılmış bir iz değil, bir işkencenin, hukuksuzluğun ve orantısız polis şiddetinin kanıtıdır.

Bir insan gözaltına alınırken yerde sürükleniyor, ayakkabısı çıkıyor, sağlık ve yaşam hakkı riske atılıyor. Tanıklar, kamera kayıtları, olay yeri görüntüleri ortadayken, hâlâ kimse hesap vermiyor, sorumlular yargı önüne çıkarılmıyor. Bu ülkede kamu görevlisi eliyle işlenen her hak ihlali, iktidarın yarattığı cezasızlık zırhıyla korunurken; anayasa, hukuk ve insanlık çiğnenmektedir. Biz buradayız. Bu hukuksuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir ayakkabıdan başlayıp, adaleti tüm çıplaklığıyla arayacağız."