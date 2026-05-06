CHP'li meclis üyesi 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Karabağlar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında;

Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216/2), Tehdit (TCK 106/1), Kamu görevlisine hakaret (TCK 125/1-4) suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir."