CHP'li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Ata Uysal, gece saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla birlikte sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata Uysal’ın canszı bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.