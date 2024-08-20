CHP'li meclis üyesini ağır yaralayan kişi tutuklandı

CHP'li Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesini başından vurup ağır yaralayan 16 yaşındaki R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, tartıştığı 3 kişi tarafından yüzünden tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Ekiciler hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi geldi. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler kanlar için yere yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı.

16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Meclis üyesini vuran 16 yaşındaki R.K ise yakalandıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekiciler'in ise Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.