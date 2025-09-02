CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotofkokteylli saldırı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ailesinin evine molotofkokteyli atılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dairesinde çıkan yangının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Komşuların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, iki şüphelinin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşanan molotoflu saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda, apartman sakinlerinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

ANNEANNESİ VE DEDESİ EVDEYDİ

Saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Başkan Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesi bulunuyordu. Komşuların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, MAHALLELİ KOVALADI

Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.