CHP'li Meriç, Güneyşehir TOKİ sakinlerinin sorunlarını dinledi: Yurttaşın taleplerini sıraladı

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, TOKİ tarafından Güneyşehir’de yapılan konutların henüz söz verilen tarihlerde tamamlanmadığını, yüzlerce vatandaşın mağdur edildiğini ifade etti.

Vatandaşlar, şikayetleri için TOKİ yöneticileri tarafından "İstediğiniz yere şikayet edin" şeklinde tehdit edildiklerini ifade ettiler.

TOKİ sakinlerinin sorunlarını dinleyen CHP'li Meriç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yurttaşların taleplerini sıraladı:

- Sokak ve park aydınlatmaları yetersiz!

- Asansörler sık sık arızalı, güvenli ulaşım sağlanamıyor!

- Binaların temizliği ve bakımları ihmal ediliyor!

- Öğrenciler ve çalışanlar servis sıkıntısı çekiyor!

- Okullarda güvenlik yok, sosyal tesisler ve alışveriş noktaları hâlâ yapılmadı!

- Rögar kapakları açıkta, tehlike saçıyor!

CHP'li Meriç, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ yönetimi ise "İstediğiniz yere şikayet edin" diyerek halkı yok sayıyor! Bu zihniyetle şehir yaşanabilir hale gelemez! Sadece konut dikmekle iş bitmiyor; alt yapısından üst yapısına, güvenliğinden ulaşımına kadar her şeyin planlı olması gerekiyor. Konut sayısını artırmak yetmez, halkın yaşam kalitesini artıracak adımları atamazsanız bu projeler sadece birer beton yığını olarak kalır!"