CHP'li Meriç'ten Meclis'te 3 trilyonluk soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nde söz alarak, devletin artan borç yükünü ve harcanan kaynakların akıbetini sordu.

Evrensel'de yer alan habere göre, iktidarın ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştiren Meriç, bir yılda devlet borcunun yaklaşık 3 trilyon lira arttığına dikkat çekti.

Geçen yılki bütçe verileriyle bu yılın rakamlarını karşılaştıran Meriç, ortaya çıkan tablonun alarm verdiğini belirtti.

Bir önceki yıl iç, dış ve Hazine garantili borçların toplamının 7 trilyon 357 milyar lira olduğunu hatırlatan Meriç, bu yıl rakamın 9 trilyon 994 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

‘BU KAYNAK NEREYE AKTARILDI?’

Uygulanan ekonomik programın fahiş borçlanmayı durdurmaktan aciz olduğunu savunan Meriç, iktidar sıralarına dönerek şu soruları yöneltti:

“Bir yıl içinde ne değişti de devletin borcu yaklaşık 3 trilyon lira arttı? Bu kaynak nereye aktarıldı? Uygulandığı iddia edilen ekonomik program, gelir-gider dengesini sağlamak bir yana, fahiş borçlanmayı durdurmaktan acizdir. Soruyorum: Bu para nerede?"

‘DERDE DERMAN OLMADI’

Meriç, borç artışının yurttaşların sorunlarını çözmek için kaynağa dönüşmediğini dile getirdi. Emeklilerin geçim sıkıntısı, öğrencilerin barınma sorunu ve esnafın prim yükü altında ezildiğini ifade eden Meriç vekil, bütçe teklifini "bütçe değil, borç senedi" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında atama bekleyen öğretmenlerden staj mağdurlarına, polislere ve infaz koruma memurlarına kadar pek çok kesimin taleplerinin karşılanmadığını hatırlatan Meriç, şöyle konuştu:

“Atama bekleyen öğretmenler göreve başlatıldı mı? Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunları giderildi mi? Esnafa vaat edilen 7 bin 200 prim günü düzenlemesi hayata geçti mi? Memur emeklilerine ek gösterge ve seyyanen zam verildi mi? Bunların hangisi yapıldı?"

‘ALGIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLEMEZ’

Türkiye’nin bir dert kuyusuna sürüklendiğini ve iktidarın sorunları çözmek yerine gündem değiştirmeyi tercih ettiğini belirten Meriç, konuşmasını "Vatandaş geçim derdinde, sofrasına ekmek koyma mücadelesinde. Ortada büyük bir yangın var. Bu yangın algıyla, gündem değiştirerek söndürülemez" sözleriyle tamamladı.