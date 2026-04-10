CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkan yardımcıları dahil onlarca gözaltı

Türkiye, son yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti olmasının ardından güne belediyelere yapılan operasyonlarla uyanmaya devam ediyor. Bugün operasyonun adresi Mersin Yenişehir Belediyesi oldu.

Son yerel seçimlerde yüzde 62 oy ile CHP tarafından kazanılan belediyeye Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiasıyla operasyon düzenledi.

Gazeteci Hilal Köylü, Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda 31 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu iddia edildi.

