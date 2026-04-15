CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkan yardımcısı dahil 12 tutuklama

CHP'li belediyelere dönük operasyonlar kapsamında Mersin’in Yenişehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla 10 Nisan'da sabah saatlerinde Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ü.C.'nin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 33 kişiden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ü.C.’nin de olduğu 2'si şube müdürü, 7 belediye çalışanı ile 5 şirket sahibi toplam 12 kişi tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araca el koyma kararı verildiği bildirildi.