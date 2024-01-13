CHP'li milletvekili Barış Karadeniz kaza geçirdi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun kara yolunda geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 18.50'de Sinop- Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edinilen bilgiye göre, Sinop yönüne seyir halinde olan Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki 34 plakalı otomobil, aynı iskitamette seyir halinde olan cipe arkadan çarptı.

Kazada Milletvekili Karadeniz, ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri ardından taburcu edildi.