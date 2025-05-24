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CHP'li milletvekilleri Boğaz Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı astı

CHP'li milletvekilleri, Boğaz Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) pankartı astı. Özgür Özel, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" dedi.

Güncel
  • 24.05.2025 20:13
  • Giriş: 24.05.2025 20:13
  • Güncelleme: 24.05.2025 20:36
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li milletvekilleri Boğaz Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı astı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri, Boğaz Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) yazılı afiş astı.

Afişin asıldığı sırada İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılanlar Boğaz'da tekne turu yapıyordu.

Bu sırada Özgür Özel de elini kaldırarak pankartı selamlarken Özel'in yanındakiler de alkışlarla destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!" dedi.

AFİŞ İNDİRİLDİ

Söz konusu afiş, CHP lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Temsilcileri ile boğaz köprüsünün altından geçerken indirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasaklamıştı.

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