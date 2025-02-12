CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları Murat Kurum ile görüştü

CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklama yaptı.

Ziyarete dair fotoğrafların da yer aldıuğı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."