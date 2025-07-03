CHP'li Murat Bakan Buca'da yangın noktasında: "İzmir yanmadan, kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Buca'da orman yangınının devam ettiği noktadan videolu bir paylaşımda bulundu.

Çeşme ve Ödemiş'ten sonra şimdi de Buca yanıyor! #izmiryanıyor



Enerji nakil hatlarını özelleştirdikleri için,

orman yangınlarına hazırlıklı olmadığımız için,

yangın söndürmek için uçak filomuz olmadığı için,

ormanların içinde yangını kesecek hatlar oluşturulmadığı için,… pic.twitter.com/2QxA8oLiTY — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 3, 2025

"İzmir kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz" diyen Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu kadar çok yangına müdahale etmek için çok sayıda arazözünüzün olması lazım. Orman cayır cayır yanıyor. Uçak yok, hellikopter yok. Daha çok helikopter ve uçak istiyoruz. İzmir yanmadan, kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz."