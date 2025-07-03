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CHP'li Murat Bakan Buca'da yangın noktasında: "İzmir yanmadan, kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir'in farklı noktalarında devam eden yangınlara müdahalenin yetersiz kaldığını aktardı.

Güncel
  • 03.07.2025 22:50
  • Giriş: 03.07.2025 22:50
  • Güncelleme: 03.07.2025 22:57
Kaynak: ANKA
CHP'li Murat Bakan Buca'da yangın noktasında: "İzmir yanmadan, kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Buca'da orman yangınının devam ettiği noktadan videolu bir paylaşımda bulundu.

"İzmir kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz" diyen Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu kadar çok yangına müdahale etmek için çok sayıda arazözünüzün olması lazım. Orman cayır cayır yanıyor. Uçak yok, hellikopter yok. Daha çok helikopter ve uçak istiyoruz. İzmir yanmadan, kül olmadan daha çok uçak ve arazöz istiyoruz."

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