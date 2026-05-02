CHP'li Murat Bakan'dan 1 Mayıs müdahalesine tepki: Bu memurlar hakkında derhal soruşturma başlatılmalı

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan polis müdahalelerine tepki gösterdi. Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Polis, vatandaşın güvenliğini sağlamak için var. Orada bulunmasının tek sebebi bu. 1 Mayıs yasal bir gün, kaldı ki buna ihtiyaç da yok, vatandaş bayramını kutlamaya gelmiş. Gaz sıkan, boğaz sıkan polislere sesleniyorum! Devlet, seni o vatandaşın güvenliği için görevlendirdi. Senin maaşını o vatandaşın vergisi ödüyor. Sen, o üniformayı o vatandaş güven içinde olsun diye giyiyorsun. Peki sen ne yapıyorsun? Hukuka aykırı hiçbir şey yapmayan, eylemini bitirmiş, medeni bir şekilde dağılan vatandaşın gözüne kasten biber gazı sıkıyorsun, yere yatırdığın vatandaşın boğazını sıkıyorsun. Bunun bir izahı yok! Talimat da yok, hukuk da yok, vicdan da yok... Bu senin görev tanımının tam tersi, korumakla yükümlü olduğun insana saldırmak.

Ben 11 yıldır bu Meclis’te polisin hakkını savunan bir milletvekiliyim. Tam da bu yüzden söylüyorum: O karedeki memurlar, görevini namusuyla yapan on binlerce meslektaşının itibarını bir saniyede sıfıra indirmiştir. Halkın polise güvenini kazanmaya çalışan emekçi polis memurların sırtına yeni bir yüklediniz. Buradan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye sesleniyorum: Bu memurlar hakkında derhal hem adli hem idari soruşturma başlatılması ve sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerekir. Bu konuda susmak, bu davranışı meşrulaştırmaktır; bu konuda susmak, gerçekten görevini yapan polise yapılmış en büyük haksızlıktır. Polisin, emekçi polisimizin hakkını savunmaya devam edeceğim. Ama üniformayı taşıyıp, korumakla görevli olduğu yurttaşa saldıranın da karşısında durmaya devam edeceğim."