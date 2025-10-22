CHP'li Murat Bakan'dan promosyon tepkisi: Emniyet Teşkilatı yine sahipsiz bırakıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon anlaşmasına tepki gösterdi.

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Teşkilatı bir kez daha hüsrana uğradı, bir kez daha sahipsiz bırakıldı. 300 kişinin çalıştığı belediye 96 bin TL alırken, 350 bin kişilik Teşkilat’ın 100 bin TL promosyon alması nasıl izah edilir? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bizzat ilgilenmen gereken bir konudur bu, sadece komisyona bırakılmaz! Bu para polisin derdine derman mı, yarasına merhem mi olur? Lafı dolandırmaya gerek yok. Ali Yerlikaya, bu işte kendi pozisyonunu, gücünü kullanmamış; kendi personeline sahip çıkamamıştır" ifadesini kullandı.