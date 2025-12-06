CHP'li Murat Bakan'dan süreci eleştiren polis memurunun açığa alınmasına tepki

Eskişehir'de görevli bir polis memuru yürütülen çözüm sürecine ilişkin eleştirel görüşlerini içeren bir videonun yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan polis memurunun görevden alınmasına tepki gösterdi. Bakan, Sorun disiplin işlemi değil; eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, idari tarafsızlıktan çok siyasal bir refleksi çağrıştırıyor" dedi.

CHP'li Bakan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kuandı:

"Eskişehir’de görevli bir polis memuru, Abdullah Öcalan ve yürütülen sürece dair eleştirel görüşlerini içeren bir video nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Sorun disiplin işlemi değil; eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, idari tarafsızlıktan çok siyasal bir refleksi çağrıştırıyor.

Sayın Bakan, 'toplumsal mutabakat' iddiasındaysanız, farklı fikirlere ve haklı hassasiyetlere tahammül göstermelisiniz. Konuşanı cezalandırma yaklaşımı toplumsal rıza üretmez; güveni zedeler. Bu polis memurunun tepkisi, terör gerçeğiyle yaşamış bir toplumun evlatlarının hassasiyetidir. Bu, cezalandırılacak değil, anlaşılması gereken bir reflekstir.

Gerçek toplumsal mutabakat dinleyerek ve anlayarak kurulur, susturarak ve ötekileştirerek değil. İçişleri Bakanlığı 'derhal' başlattığı incelemenin detaylarını ve polis memurunun hangi gerekçeyle görevden uzaklaştırdığını açıklamalıdır."