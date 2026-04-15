CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek

CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşeceğini bildirdi.

Murat Bakan açıklamasında "Bugün saat 16.20'de İçişleri Bakanı ile görüşeceğim. Sayın Bakan beni iki defa telefonla aradı. Sosyal medya paylaşımlarımın ardından arayıp bilgi verdi. En son dün görüştük"

"IŞİD" TARTIŞMASI

CHP Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında örgüt isminin açıkça belirtilmemesine tepki göstererek, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü hangisi?" diye sormuştu.

İçişleri Bakanı Çiftçi'ye seslenen Bakan, "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün IŞİD olduğundan emin mi değilsiniz? Yoksa bu sizin ideolojik tercihlerinizden mi kaynaklanıyor?" demişti.

Murat Bakan'ın çağrılarına şimdiye dek İçişleri Bakanı Çiftçi'den bir açıklama gelmemişti.