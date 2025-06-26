CHP'li Murat Bakan: "RTÜK artık bağımsız bir kurul değil, yürütmenin sansür ve infaz aygıtıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan RTÜK'ün cezalarına tepki gösterdi.

RTÜK'ün Halk TV’ye 10 gün ekran karartma, Tele 1’e ve Sözcü TV’ye de para cezaları verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’ün Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV’ye verdiği cezalar basın özgürlüğüne değil, doğrudan halkın haber alma hakkına darbedir. RTÜK artık bağımsız bir kurul değil, yürütmenin sansür ve infaz aygıtıdır. Amaç çok net: Eleştirel basını susturmak, kamuoyu oluşumunu engellemek, iktidarı sınırlayabilecek tüm demokratik aktörleri muhalefeti, gazetecileri, televizyonları birer birer devre dışı bırakmak.

Tıpkı CHP Kurultayı’na açılan mutlak butlan davası gibi… Tıpkı Ekrem İmamoğlu’na kesilmek istenen siyasi ceza gibi… Tıpkı Fatih Altaylı’nın tek başına cezaevine gönderilmesi gibi… Bugün Halk TV olmasa, biz haklılığımızı nerede anlatacağız? Özgür basın yoksa demokrasi de yoktur. Basın susturulursa toplum körleşir. Ve körleşen toplumda iktidar sınır tanımaz hale gelir."