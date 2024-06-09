CHP'li Murat Bakan yarın Ali Yerlikaya ile görüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yarın saat 12.00'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelecek.

CHP'nin İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek görüşme, saat 12.00'de başlayacak.

Görüşmede, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın sorunları, AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı görev alanına giren konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca sınır güvenliği konusunun da iki ismin görüşmesinde gündeme geleceği ifade ediliyor.

Daha önce CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya gelmişti.

CHP’nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.