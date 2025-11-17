CHP'li Murat Emir "deliller elimizde" dedi: Aziz İhsan Aktaş-tahliye-para koridoru

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) soruşturmasının kilit isimlerinden olan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Emir, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin konkordatoyken 24.01.2025'te EMR isimli bir şirketin kurulduğunu ve bu şirketin sahibinin Aziz İhsan Aktaş'ın yakını Muhammed Emir Aktaş olduğunu belirtti.

EMR şirketinin naylon fatura düzenlediğini belirten Emir, Aziz İhsan Aktaş'ın konkordato olan şirketlerinden EMR'ye fatura kesildiğini ve hiçbir hizmet yapmadan para aldığını kaydetti.

Emir, "206 milyon TL'yi Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinden almış ve kendi cebine koymuş, bu şirketlere de naylon fatura kesmiş" açıklamasını yaptı.

Paraların EMR şirketinden Aziz İhsan Aktaş'ın oğluna ait olan Sanart isimli şirkete de aktardığını belirten Emir, "EMR'de alsın mı paralar? Hayır. Başka bir şirkete aktarmışlar. Nereye? Sanart'a aktarmışlar. Ne kadar? 188 milyon TL" dedi.

Emir, "Aziz İhsan Aktaş tutuklandı, iftiracı olurken iki şey aldı; sadece özgürlüğüne kavuşmadı, aynı zamanda paralarına da kavuştu" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş

AZİZ İHSAN AKTAŞ-TAHLİYE-PARA KORİDORU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in TBMM'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Konumuzun başlığı Aziz İhsan Aktaş- Tahliye-para koridoru. Aziz İhsan Aktaş, şirketlerinden paraları bir koridor açmış ve bu koridorlar aile içine taşımış. Ne zaman taşımış? Şirketleri konkordatodayken, kendisi cezaevindeyken. Onlarca şirketi var, konkordato ilan edilmiş. Bu kişi suç örgütü kurmak, rüşvet, kara para aklamak, her türlü iddia ile tutuklanmış. Ve bu kişi, o sırada paralarını kaçırma derdine düşmüş.

Birileri demiş ki; 'Aziz İhsan Aktaş sen rahat ol, seni bizim dediklerimizi yap, bizim söylediklerimizi söyle, atacağımız iftiraları gerçekmiş gibi anlat, gerisine karışma. Biz seni serbest bırakırız, hem de paralarına kavuşursun' demişler.

"206 MİLYON TL AKTARILDI"

13.01.2025'te Aziz İhsan Aktaş operasyon başlıyor ve tutuklanıyor. Ama 24.01.2025'te, yani 11 gün sonra bir şirket kuruluyor. Şirketin adı EMR... Sicil Gazetesi elimizde. Bu şirketin sahibi Muhammed Emir Aktaş. Aziz İhsan Aktaş'ın yakını. Bu şirketin sermayesi 250 bin liracık. 250 liralık bir şirket kurduruyor yakınına. O kadar özensiz ki şirketin adresi, Aziz İhsan Aktaş'ın daha önceki şirketlerinin adresi. Yani bu şirketin Aziz İhsan Aktaş'ın olduğuna hiçbir şüphe yok. Bu EMR şirketi naylon fatura düzenliyor. Olmamış hizmetleri varmış gibi gösteriyor. Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri konkordatoda o sırada.

Bir sürü şirketi var. Bu şirketlerle EMR'ye fatura kesmiş, oradan para almış. Hiçbir hizmet yapmadan. Bu paralar ne kadar? Mart, nisan, mayıs, haziran arasında söz konusu miktarı 206 milyonun TL. Bu şirket, 206 milyon TL'yi Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinden almış ve kendi cebine koymuş, bu şirketlere de naylon fatura kesmiş.

Biz bunu nereden biliyoruz? Deliller hepsi elimizde. Maliye Bakanlığı çıkacak 'Sen yalan söylüyorsun Murat Emir?' diyecek varsa cesareti.

SANART'A 188 MİLYON TL

EMR'de kalsın mı paralar? Hayır. Başka bir şirkete aktarmışlar. Nereye? Sanart'a aktarmışlar. Ne kadar? 188 milyon TL. Çünkü burada bir KDV yükü oluşuyor. Aziz İhsan Aktaş vergi ödemekten nefret ediyor. Bu Sanart kimin, Fatih Aktaş'ın. Aziz İhsan Aktaş'ın oğlunun. Adam içeride tutuklu, bir yandan bizim belediye başkanlarımıza bir sürü iftira atıyor. O arada da paralarına karışıyor. Kim seyrediyor. Konkordato komiseri, mahkeme seyrediyor. Yani saray seyrediyor. Yani İstanbul Başsavcılığı seyrediyor.

"AKTAŞ PARALARINA KAVUŞTU"

Aziz İhsan Aktaş tutuklandı, iftiracı olurken iki şey aldı; sadece özgürlüğüne kavuşmadı, aynı zamanda paralarına da kavuştu. Bizdeki belgeler haziran ayına akdar. Sonrasında 206 milyonun çok daha fazla para transfer edildiğini de biliyoruz. Şu ana kadar belgelediğimiz bu kadar. Yaklaşık 1 trilyon liralık para transferinden bahsediyoruz."