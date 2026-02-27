CHP'li Murat Emir'den ihraçlara ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerledirmelerde bulundu.

Ülkenin esas gündeminin ekonomi olduğunu belirten Emir, AKP hükümetinin sahte gündemler yaratarak bunun üstünü örtmeyi amaçladığını söyledi. Murat Emir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin asıl gündemi ekonomi. Mutfaklarda yangın var, maaşlar açlık sınırının altına düşmüş durumda ve bunların hiçbirine çare bulamayan iktidar; ramazan sofralarının bereketinin nasıl kaçtığı konuşulmasın diye suni bir tartışma açma gayretinde. Türkiye'de olmayan sorunları varmış gibi gösterip 30-40 yıl önceki travmaları anımsatıp bu tartışmalar üzerinden tekrar bir bölücülük yapıp vatandaşı laikler-laik olmayanlar, inananlar- inanmayanlar, oruç tutanlar- tutmayanlar diye ikiye bölerek siyaset yapma ve siyasi rant devşirme peşinde. Türkiye'de ne din tehlike altındadır ne de laiklik tehlike altındadır. Türkiye'de tehlike altında olan AKP'nin siyasi iktidarıdır. Siyasi iktidar çürümüşlüğünden dolayı, çaresizliğinden ve halkımızın hiçbir sorununa cevap veremeyişinden dolayı suni tartışmalar peşindedir. Milletimiz bunu görüyor. Asıl konuşulması gereken vatandaşımızın terk edildiği sefalettir. 32 bin 365 lira açlık sınırı, 105 bin 424 lira da yoksulluk sınırı. 28 bin lira asgari ücret, 20 bin lira emekli maaşı ve açlık sınırı 32 bin lira. İşte Türkiye'nin asıl konuşması gereken budur. Sadece emekliler, asgari ücretliler değil aynı zamanda kamuda çalışan mühendisler, polisler, öğretmenler yani en zor görevi yapanların da maaşları açlık sınırının ya biraz altında ya biraz üstündedir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÖRDÜĞÜ, GÖRECEĞİ EN FAİZCİ İKTİDAR AKP İKTİDARIDIR"

Bu ortamda bayram ikramiyelerini konuşuyoruz. Bayram ikramiyesinin ne olacağı hala belli değil. Bayram ikramiyesi önerisi 2015 seçimlerinden önce CHP tarafından gelmişti sonrasında 'olmaz' dediler ama seçimleri kaybedince yapmak durumunda kaldılar. Şu anda ikramiye 4 bin lira, bunu 5 bin lira yapalım mı yapmayalım mı diye konuşuyorlarmış. 5 bin lira yaparlarsa iki bayram için toplam 2 bin lira fazla verecekler. 15 milyon vatandaşımıza bunu verirlerse bütçeye bunun yükü 30 milyar olacak. Devletimizin parası gerçekten yok mu? Sadece bu ay ödedikleri faiz miktarı 456 milyar lira. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü, göreceği en faizci iktidar AKP iktidarıdır. Günde 15 milyar lira faiz ödüyorlar, iki günlük faiz miktarları 30 milyar lira. Yani iki günlük faizi emekliye verseler emeklinin ikramiyesini hemen 5 bin lira yapabilirler. İki günlük faizden vazgeçemiyorlar ve emekliye bin lira zam yapıp yapmamayı haftalardır çalışıyorlar. Bu siyasi iktidarın kimin yanında olduğu, nasıl para babalarını zengin etme derdinde olduğunu ve emeklilerimizi nasıl gözden çıkardıklarını açıkça görüyoruz. Biz CHP olarak bütün bu sorunları çözmeye talibiz.

"ALİCAN ULUDAĞ'IN TUTUKLANMASI TAM BİR HUKUK FİYASKOSUDUR"

Türkiye'de işsizlik azalıyor diyorlar, her evde 1 veya 2 işsiz var. Biz milletvekili olarak artık vatandaşlarımızın telefonlarına dahi cevap veremiyoruz. Vatandaşlarımız haklı, bütün kapıları çalıyor ama çocukları işe giremiyor. Geniş tanımlı işsizlikte yüzde 29,9'a ulaşmışız, 11 milyon 986 bin işsizimiz var. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla işsize sahip bir ülkeyiz. Son bir ayda istihdam 516 bin azalmıştır. O rakamlarla oynamalarına bakmayın, gerçek rakam budur. İşyerleri kapanıyor, esnaf kepenk kapatıyor. Bu koşullar içinde birilerinin derdi de iktidarlarını sürdürmek. Bir şekilde seçilmişleri cezaevine koyalım, gazetecileri susturalım, geleceğin iktidar partisine darbe yapalım peşindeler.

Alican Uludağ'ın tutuklanması tam bir hukuk fiyaskosudur. İstanbul'a görütülmesi bambaşka bir hukuksuzluktur. Diğer gazetecilere de korku salmış olacaklar. Bir sorgu var, bir dosya açılmış ama halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan somutlaştırılmış bir suç yok. Amaç eziyet etmek, gözdağı vermek. Alican Uludağ yetkili savcılık iline getirilecek mi, getirilmeyecek mi?"

"EKREM İMAMOĞLU'NUN AVUKATI OLMAYI SUÇ SAYIYORSUNUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Avukatlık mesleğinin saygınlığını yükselteceğiz" açıklamasına ilişkin Emir, "Avukatlık mesleğinin saygınlığını yükseltecekseniz Mehmet Pehlivan, Adem Soytekin'in iftiraları sonrasında cezaevinde. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olmayı suç sayıyorsunuz. Gerçek gazetecilerin karşısına, gerçek kanallara çıkın. Gerçekten baroların karşısına çıkın" dedi.

İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e de tepki gösteren Emir, "Bir mahkeme karar verdi diye birisi kendini il başkanı zannediyor. Zannetsin sorun değil ama bir siyasi partinin hesapları kullanılamıyor aylardır. Hukuk bu hale getirilmiş durumda. Artık Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, siyasi partilerin vazgeçilmezliğini, kurumsallığını nasıl yükselteceğimizi ve ancak bu şekilde vatandaşımızın ağırlaşan ekonomik sorunlarını çözebileceğimizi konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın bugün okunan mektubuna ilişkin gazetecilerin sorusuna ise Emir, "Bugünkü basın toplantımız özellikle adalet ve ekonomi odaklı. Bunun dışına çıkmayı uygun görmem ayrıca bugünün gündemini gerekli organlarımız dikkatlice değerlendirecektir" şeklinde yanıt verdi.

"İKTİDAR TARAFININ CHP'DE TARTIŞMA YARATMA ÇABASINI GÖRÜYORUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın parti içi ihraçlara yönelik eleştirilerine ilişkin soruya ise Emir şu yanıtı verdi:

"İktidar tarafının Türkiye'deki kendi çözemediği sorunlar konuşulmasın diye CHP'de bir tartışma yaratma çabasını görüyoruz. Bu tartışmaya yeni bir katkı vermek, yeni bir odun atma ihtiyacı içinde değiliz. CHP, parti içi demokrasiyi en üst seviyede yaşama geçiren partidir. Partimizde her düşünce rahatlıkla ifade edilebilir. Hiçkimse görüşlerini paylaştı diye veya parti içinde başka bir siyasi mücadeleye girdi diye partiden ilişiği kesilmez ama içerisinde bulunduğumuz süreç göz önüne alındığında eleştirilerin nereye kadar yapılabileceği ve nereden sonrasının eleştiri sayılmayıp partililik ahlakı ile uyuşmayacağını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."