CHP'li Murat Emir'den Kocaeli'deki patlamaya ilişkin açıklama: "Düzenin toplu cinayeti"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposundaki patlama nedeniyle 2'si çocuk işçi olmak üzere 6 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Parfüm deposunun bulunduğu binanın kaçak olduğu 2021’de tespit edilmiş, yıkım kararı alınmış. Ne yıkım yapılmış ne de denetim. Binanın sahibi belli. Uygulanmayan yıkım kararına imza atanın da adı belli: Edip Bingöl. Ve o Bingöl hâlâ belediye başkan yardımcısı koltuğunda. Görevini halka yıkan ve yerine getirmeyen düzenin toplu cinayeti ile karşı karşıyayız" diyen Emir, açıklamada şunları kaydetti:

"2'si çocuk, 6 canımızı Dilovası’nda yitirdik. Çocuk işçiliğini CİMER’e şikayet eden yurttaşa 'Git sen araştır, çocukların kim olduğunu, alınmayan önlemleri bize yaz gönder' denilmiş. Yetmemiş, parfüm deposunun bulunduğu binanın kaçak olduğu 2021’de tespit edilmiş, yıkım kararı alınmış. Ne yıkım yapılmış ne de denetim. Binanın sahibi belli. Uygulanmayan yıkım kararına imza atanın da adı belli: Edip Bingöl. Ve o Bingöl hala belediye başkan yardımcısı koltuğunda. Görevini halka yıkan ve yerine getirmeyen düzenin toplu cinayeti ile karşı karşıyayız"