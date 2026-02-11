CHP'li Murat Emir'den TBMM Genel Kurulu'nda Akın Gürlek tepkisi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye demokrasisi adına kara bir günün yaşandığını ifade etti.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını eleştiren Emir, "Akın Gürlek seçilmemiştir, seçilmemiş olan ilk Adalet Bakanı olacaktır. İlk defa bir seçilmemişi, bir başsavcıyı gecenin bir vaktinde Adalet Bakanı yaptılar" dedi.

Adalet Bakanlığı'na atanan Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'nda yemin edeceğini hatırlatan Emir, "Birazdan gelip yapmaya çalışacağı yemin, geçersizdir, Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa tanımaz birinin Anayasa'ya uyacağı bakanlık yemini geçersizdir, geçersiz olacaktır" diye konuştu.