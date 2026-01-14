CHP'li Murat Emir: Emekliye gelince para yok, faize gelince kesenin ağzı sonuna kadar açık

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını eleştirdi. Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıl 2026... Emekliyi sırtında küfe gören iktidar, 4 milyon 917 bin emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediyor. ‘Müjde’ diye sundukları şey: 20 bin TL. Ama aynı gün iktidar, bugün 20 milyarlık borç için 260 milyar TL faiz ödeyerek tarihe geçecek. Emekliye gelince para yok, faize gelince kesenin ağzı sonuna kadar açık! Emekli aç, işçi aşsız. Faizden sakınmadığınızı emekliye, işçiye çok görüyorsunuz. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret olana kadar Meclis’te, alanlarda, sokaklarda nöbetteyiz."